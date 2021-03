BBB21: rapper Projota é o eliminado desta terça-feira (16/3)

CB Correio Braziliense

(crédito: João Cotta/Globo)

O cantor Projota é o sexto eliminado do Big Brother Brasil 21. O brother disputou o paredão com Pocah e Thaís e foi eliminado com 91,89% dos votos. Thaís recebeu 6,72% e Pocah 1,39% dos votos.

O rapper é o último integrante original do grupo que ficou conhecido como "gabinete do ódio", ou "G4 do mal", composto ainda por Nego Di, Karol Conká e Lumena.

Este foi o segundo paredão que o cantor participou. Ele escapou do paredão que disputou com Lumena.