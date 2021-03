Primeira Mixtape de The Weeknd será disponibilizada no streaming

CB Correio Braziliense

(crédito: Mike Ehrmann/AFP)

O cantor canadense The Weeknd anunciou nas redes sociais que disponibilizará nas plataformas digitais, a partir do próximo domingo (21/2), a mixtape House of balloons, trabalho de estreia do artista. O material completa 10 anos em 2021 e estará nos serviços de streaming como comemoração.

Com nove faixas, o disco marcou a estreia de The Weeknd no mundo da música em 2011. Entre os sucessos estão Wicked games e What you need, ambas as músicas depois foram regravadas para a série de álbuns Trilogy. Contudo, as versões originais que alavancaram o canadense a fama estão no House of balloons.

O disco fez parte de um movimento muito forte da internet do início dos anos 2010, em que artistas independentes disponibilizavam os trabalhos on-line de forma gratuita. Esta mixtape foi lançada para download de graça. Por este motivo, até o momento ela não havia sido disponibilizada nos serviços de streaming.

The Weeknd atualmente é um dos principais nomes do pop internacional, tendo sido atração do último Superbowl. Recentemente, ele gerou uma polêmica devido uma crítica ao Grammy, após não ter recebido nenhuma indicação ao prêmio.







