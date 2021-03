'Um lugar silencioso — Parte II' estreia no Brasil em 17 de junho

CB Correio Braziliense

(crédito: Paramount Pictures/Divulgação)

A Paramount Pictures anunciou uma nova data de lançamento no Brasil do filme Um lugar silencioso — Parte II, estrelado e dirigido por John Krasinski. A chegada da aguardada continuação do suspense aos cinemas brasileiros está prevista para 17 de junho de 2021, três meses antes da data definida anteriormente.

A mudança ocorreu por conta do também adiantamento da estreia do longa nos Estados Unidos, devido ao sucesso da campanha de vacinação contra a covid-19 no país.

A terceira parte do suspense já foi confirmada pela Paramount Pictures, mas sob a direção de Jeff Nichols no lugar de Krasinski. A estreia é prevista para 2022.