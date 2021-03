BBB21: Sarah e Gilberto ganham prova de resistência após Pocah desistir

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Globo)

Após mais de 12 horas, Sarah e Gilberto foram os vencedores da prova de resistência pela liderança do Big brother Brasil (BBB21). Pocah desistiu da prova do líder e foi eliminada com Juliette após se sentir culpada por acabar fazendo um pouco de xixi durante a prova.

Juliette tentou acalmar a amiga dizendo que era normal: "Quando se está apertado para fazer xixi e sai um pinguinho é natural. Um pinguinho é natural, principalmente mulher que teve filho, isso é normal. O que não pode é esvaziar a bexiga pra continuar competindo. Isso ai não é. Se for isso, ok".

"Ai amiga eu não vou ficar bem, entendeu? Não fiz na intenção de sair na frente, mas para eu viver em paz comigo. É duro demais pra mim, mas eu vou sair", respondeu Pocah.

A dupla vencedora ganhará imunidade e terá que disputar entre si a liderança e um carro. Como já havia sido adiantado, a primeira dupla eliminada -- Carla e Fiuk -- está indicada ao paredão e disputará a prova bate e volta com o participante mais votado no confessionário.