BBB21: Confinada, Juliette coleciona convites para parcerias musicais

Além de advogada e maquiadora, a participante do BBB 21 Juliette tem encantado os participantes e os telespectadores ao compartilhar os dons musicais que possui. Desde o início da passagem pelo programa, a confinada protagonizou vídeos que viralizaram na internet e alavancaram músicas nas plataformas de streaming.

Além de conquistar os colegas e o público, o dom de Juliette também tem chamado a atenção de artistas ao redor do Brasil. Por meio das redes sociais, diversos músicos manifestaram interesse em trabalhar com a paraibana após o término programa.

A manifestação mais recente ocorreu por parte da dupla Maiara e Maraísa, nesta quinta-feira (18/3). A música Libera ela das sertanejas foi utilizada como despertador para acordar os confinados e acabou ganhando uma performance de Juliette. Ao compartilharem o vídeo no Instagram, as cantoras aproveitaram para demonstrar interesse numa futura colaboração. “Já queremos uma collab com Juliette, hein?”, escreveram as gêmeas.





Outro artista do mundo sertanejo que se interessou pelo talento da advogada foi Luan Santana. Em fevereiro, o cantor utilizou o Twitter para avisar aos administradores da página de Juliette que havia mandado uma mensagem para ela. “Depois da final, avisa ela que tem DM”, publicou o músico.

@FreireJuliette oi adm, sei que a dona da conta não tá podendo falar, mas depois da final, avisa ela que tem DM ♥? — Luan Santana (@luansantana) February 18, 2021

Os integrantes da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius também se manifestaram no Twitter após Juliette cantar o sucesso Chora, me liga no programa. "Sabemos que a Ju não pode ver essa mensagem agora, mas avisa ela que depois do confinamento queremos ela em um show com a gente!!!”, compartilharam os artistas.

Adm @FreireJuliette, sabemos que a Ju não pode ver essa mensagem agora, mas avisa ela que depois do confinamento queremos ela em um show com a gente!!!#ChoraMeLiga #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/hRPeau3nVn — João Bosco e Vinicius (@JBeVinicius) February 24, 2021

Já no universo pop, a cantora Giulia Be foi uma das interessadas na parceria musical com Juliette. No Twitter, Giulia, que chegou a ser convidada para participar desta edição do BBB, brincou: “eu devia ter ido só pra poder conhecer e ficar amiga da Juliette juro mas vou esperar ela sair e convidar pro feat”.

hahahah eu devia ter ido só pra poder conhecer e ficar amiga da juliette juro mas vou esperar ela sair e convidar pro feat https://t.co/8nEYlviVQx — giulia be (@giulia) February 23, 2021

Após a performance da música Dona Cila feita por Juliette, a compositora Maria Gadú afirmou que ficou emocionada com a cena. Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, a cantora disse: “Espero poder cantar com ela quando o programa acabar”.

Além de artistas, produtores também estão de olho na advogada. O trio Hitmaker, que já trabalhou em sucessos de Luísa Sonza e Lexa, já planeja uma colaboração entre Juliette e outra participante do reality show: Pocah.

Já pensaram um Feat da @Pocah ft a @FreireJuliette?



Nós já ???? rsrs — Hitmaker (@hitmaker) March 18, 2021