Amiga que cuidava das redes sociais de Sarah cita divergências e deixa função

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Ellen Peters, amiga de Sarah Andrade, participante do Big Brother Brasil (BBB21), anunciou que não será mais assessora da sister, nem irá mais auxiliar na administração das redes sociais da brasiliense. O anúncio foi feito nas redes sociais da ex-assessora.

"Devido aos questionamentos que tenho recebido, comunico que, por divergir de determinados posicionamentos e gestão de imagem e pessoas feitos desde 14/03 em nome e nos perfis da minha amiga Sarah Andrade, não faço mais parte da assessoria e administração das redes sociais dela", informou.

Ao Correio, Ellen afirmou que, agora, vai focar apenas em torcer pela amiga: "Agora sou oficialmente a amiga que está na torcida por ela. Isso em nada altera minha amizade com a Sarah, pessoa incrível, amiga leal, mulher batalhadora e justa. Enfim, parceira de vida em quem confio como irmã. Continuo firme na torcida por ela no jogo e na vida, #teamSarah sempre e para sempre".

A brasiliense deixou de ser uma das favoritas após afirmar que "gostava" do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas que estava ciente que não pegava bem falar sobre isso dentro do reality. Na ocasião, ela falou ainda que não gostaria que ocorresse um impeachment. Ela deixou de segui-lo antes de entrar no reality.

Sarah também criou polêmicas após desdenhar da pandemia e postar vídeos nas redes sociais em que aparece em festas durante o período de isolamento social. A produção do BBB21 questionou as atitudes dela durante a pandemia no processo de seleção para o reality show.