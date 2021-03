'Bela vingança' e 'Borat' vencem o prêmio do Sindicato dos Roteiristas

CB Correio Braziliense

(crédito: Timothy A. Clary/AFP)

A temporada de premiações sofreu algumas alterações por conta da pandemia, mas, aos poucos, os principais prêmios vão sendo distribuídos. Neste domingo (21/3), foi a vez do Writers Guild Awards (WGA), prêmio do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos. O evento sagrou Bela vingança e Borat: Fita de cinema seguinte como os vencedores da noite.

Bela vingança levou a categoria Melhor roteiro original. O filme se sobressaiu a Som do silêncio, Judas e o messias negro, Os 7 de Chicago e Palm Springs. Borat: Fita de cinema seguinte ganhou como Melhor roteiro adaptado em cima de A voz suprema do blues, Relatos do mundo, Uma noite em Miami… e O tigre branco. O Sindicato ainda tem uma terceira categoria para roteiro em documentário, vencida por The dissident.

A premiação é votada apenas por roteiristas e, geralmente, dá resultados muito próximos aos do Oscar. Com isso, tanto a sequência Borat quanto Bela vingança já podem ser considerados favoritos para levar a estatueta dourada nas respectivas categorias. Em 2020, Parasita e Jojo Rabbit venceram a WGA e pouco depois também foram os escolhidos pela Academia.

É importante lembrar que, por mais que sejam favoritos, não são os únicos. Os 7 de Chicago foi agraciado como Melhor roteiro no Globo de Ouro e disputa o Oscar de roteiro original com Bela Vingança. Nomadland venceu Melhor roteiro adaptado no Critics Choice Awards e disputa a estatueta contra Borat: Fita de cinema seguinte. Como os prêmios da Academia ainda estão distantes, serão realizados apenas em abril, não é de se jogar fora uma eventual surpresa.