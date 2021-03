Cardi B diz que gostaria de gravar uma versão de 'Surtada' em espanhol

CB Correio Braziliense

Cardi B na apresentação do Grammy onde usou um trecho de uma música de Pedro Sampaio - (crédito: Kevin Winter/AFP)

A rapper norte-americana Cardi B pode fazer uma versão própria de um funk brasileiro, pelo menos ela afirmou no Twitter que tem a vontade. A cantora afirmou que gostaria de regravar a música Surtada, dos funkeiros Dadá Boladão, Tati Zaqui e OIK. “Eu amo essa música”, escreveu na rede social junto com um print da música tocando no celular.

I wanna re do this song in Spanish.I love this song . pic.twitter.com/E36TvEAWIz — iamcardib (@iamcardib) March 21, 2021

Surtada, funk lançado em 2019, foi sucesso dos três artistas e os brasileiros ficaram animados com a possibilidade da rapper fazer a versão própria. Vários usuários do país também comentaram na postagem incentivando a cantora.

Esta não seria a primeira vez que um rapper estrangeiro faria a própria versão de um funk brasileiro. Em 2019, Drake, em parceria com MC Kevin O Chris, regravou em inglês a música Ela é do tipo, principal canção de Kevin na época. A diferença é que Cardi B gostaria de regravar em espanhol.

Relação de Cardi B com o Brasil

As menções de Cardi B ao Brasil não começaram nesta publicação nas redes sociais. A cantora tem uma música em parceria com Anitta, Me Gusta, que também conta com o cantor Mike Towers. Outro fato se deu no Grammy, quando de surpresa, Cardi B usou um sample de Pedro Sampaio na apresentação de WAP, em meio a premiação.

Cardi, no entanto, nunca veio ao Brasil para shows. Ela chegou a ser confirmada entre as atrações do Rock in Rio 2019, mas cancelou a apresentação, prometendo que voltaria ao país em outro momento