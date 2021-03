Thiago Nascimento lança clipe para ajudar profissionais da música

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

Impulsionado pela vivência das dificuldades dos artistas devido à pandemia, o músico Thiago Nascimento decidiu fazer um projeto para levantar recursos para auxiliar os profissionais da cena musical da cidade. Como parte desta ideia, o cantor vai lançar nesta quarta (24/3), o clipe da canção Música ao coronavírus.

A intenção do lançamento é dar visibilidade a campanha que conta com doações de empresários e do público que o acompanha. O valor arrecado será repassado para profissionais que trabalham e dependem da música, pessoas dos bastidores que perderam as principais fontes de renda, como os shows, que já não são possíveis há mais de um ano.

Todos os recursos obtidos serão redistribuídos para os compositores da música, o arranjador, a equipe de Thiago Nascimento e também será dado ao SOS Backstage, grupo que foi criado para ajudar os profissionais dos bastidores da música durante a pandemia.

A música é como uma carta aberta ao coronavírus. O cantor fala que o vírus estragou a alegria do público e “fez o povo chorar”. Além de Thiago, Paula Hartmann participou da composição da canção. O lançamento está marcado para às 22h01, no YouTube e no Instagram. O horário escolhido foi por conta do toque de recolher em Brasília.