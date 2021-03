Girl from Rio: Próximo disco de Anitta pode ter parceria com Shakira

CB Correio Braziliense

A cantora Shakira pode ser uma das convidadas no próximo álbum de estúdio de Anitta, Girl from Rio, ainda sem previsão de lançamento. As informações são do jornal britânico Daily Star. Segundo o periódico, uma grande colaboração é esperada para o próximo disco da brasileira e os rumores apontam para a estrela colombiana da música pop.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, no ano passado, Shakira revelou que tem paixão por alguns nomes da música brasileira. Ela citou Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Anitta, a qual disse adorar.

As cantoras têm amigos em comum, como os integrantes do grupo Black Eyed Peas e o cantor Maluma, o que tornaria viável que as duas artistas um dia se conhecessem em algum momento.

Coincidência ou não, nos hits Me gusta e Girl like me, lançados em 2020, as cantoras citam uma a outra nas letras. Teria sido uma pista?

Girl from Rio

O álbum Girl from Rio, esperado pelos fãs há mais de um ano, é o primeiro lançamento do contrato de Anitta com a Warner Records, nos Estados Unidos. O disco será composto apenas por faixas em inglês e espanhol. A brasilidade aparecerá na sonoridade e nos clipes, como aconteceu no single Me gusta.

O material teve o lançamento adiado por causa da pandemia de covid-19. Enquanto isso, Anitta se dedicou ao lançamento da série documental da Netflix, Anita: Made in Honório.