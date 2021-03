Padre Fábio de Melo faz homenagem à mãe, que está na UTI com covid-19

CB Correio Braziliense

O padre Fábio de Melo homenageou a mãe, que está internada desde 15 de março após complicações da covid-19, por meio de uma postagem feita no Instagram. No último domingo (21), Ana Maria foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o religioso usou o momento para fazer uma declaração na rede social.

"Eu queria dar a minha paisagem a ela. Coar um café, assar um bolo, pão de queijo, decretar a inutilidade de todas as dietas. Sentar-me ao seu lado, ouvir suas histórias, fingir que é a primeira vez que são contadas. Surpreender-me com o que sempre soube. Desprender-me das palavras, colocar inteira atenção nos gestos, só para sabê-los de cor. Para que um dia, quando o definitivo do tempo romper o cordão umbilical imaginário, eu venha ressuscitá-la com minha memória", escreveu o padre.

"Porque o amor é o breve esquecimento de que tudo passa, a fração generosa que nos faz acreditar que somos eternos. Hoje, ah se eu pudesse… Eu daria a minha paisagem a ela. Mãe, sabe este horizonte que avisto da minha varanda? Ele é todo seu", finalizou.

A dor particular acorda a dor coletiva, minha amiga. O contrário também acontece. Eu estou assim. O estado delicado em que minha mãe se encontra me coloca diante dos calvários dos que não conheço. A solidariedade na dor vai além do que podemos entender. https://t.co/ojqhgEmAYh — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) March 24, 2021

Fábio de Melo também se pronunciou sobre o estado de saúde da mãe no Twitter, na última quarta-feira (24). “O estado delicado em que minha mãe se encontra me coloca diante dos calvários dos que não conheço”, publicou o religioso.

No início do mês de março, o padre havia comemorado a vacinação da mãe ao postar uma foto no Instagram. “Só Deus sabe o quanto eu desejei que este dia chegasse”, celebrou Melo. Entretanto, Ana Maria acabou sendo contaminada pelo vírus no intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante.