Ibaneis Rocha anuncia obras de recuperação da Fazendinha, na Vila Planalto

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, nesta sexta-fera (26/3), o início das obras mais urgentes para a recuperação da Fazendinha, complexo histórico situado na Vila Planalto. A estrutura foi construída nos anos 1950 para abrigar engenheiros que vieram trabalhar na construção da nova capital.

A inauguração da escola da Vila Planalto é só o início de uma série de ações que vamos fazer no tradicional bairro. A @SececDF começa na semana que vem as obras mais urgentes para a recuperação da Fazendinha, um dos sítios históricos mais importantes da criação de Brasília. (1/3) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) March 26, 2021

O Acampamento Pacheco Fernandes, que inclui a Fazendinha, compreende cinco casarões de madeira e foi tombado em 1988. Em novembro passado, o Governo do Distrito Federal (GDF) criou um Grupo Executivo para definir ações de revitalização do conjunto.

Em dezembro, a 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Meio Ambiente (Prodema) emitiu um relatório apontando o risco de desmoronamento do conjunto, e, em março, o Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) instaurou um procedimento administrativo cobrando medidas emergenciais para a preservação do patrimônio histórico.

As obras de restauração começam na semana que vem, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do DF, e fazem parte de um conjunto de melhorias anunciadas por Ibaneis para a Vila Planalto, como a instalação de sinalização de trânsito, iluminação e urbanização. Entre as ações, está a construção do Centro de Ensino Fundamental 01 da Vila Planalto, inaugurada nesta quinta-feira (25/3).