San Diego Comic-Con confirma evento presencial em 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Após anúncio da segunda edição on-line, a San Diego Comic-Con, maior evento geek do mundo, confirmou a realização de uma edição presencial ainda este ano. Nomeado de Comic-Con Special Edition, o evento será entre 26 e 28 de novembro.

A organização decidiu marcar a realização do evento, que ocorre na cidade de San Diego, nos Estados Unidos, em novembro com a esperança de que a situação da pandemia esteja mais controlada e que apresente condições para um encontro maior. Além disso, ao invés de uma semana inteira de Comic-Con, como normalmente acontece, este ano ocorrerá em três dias, durante o final de semana do feriado de Ação de Graças.

De acordo com o comunicado oficial dos organizadores, o cancelamento da versão da Comic-Con presencial gerou muitas perdas financeiras para os profissionais envolvidos no evento. "Embora tenhamos conseguido mudar de encontros pessoais para eventos on-line limitados, a perda de receita teve um impacto agudo na organização, como aconteceu com muitas pequenas empresas, necessitando de horários de trabalho reduzidos e redução de salários para funcionários, entre outros questões", disse o porta-voz David Glanzer no comunicado.

Com o evento presencial, os organizadores esperam que as reservas financeiras sejam reforçadas e indique um retorno gradual a grandes encontros em 2022. O preço dos ingressos e a capacidade máxima da Comic-Con Special Edition ainda não foram revelados.

A edição de 2020 da San Diego Comic-Con ocorreu inteiramente de forma não presencial e representou a primeira edição on-line da história do evento.