'Lucifer': novos episódios chegam à Netflix em 28 de maio

A Netflix anunciou, por meio do Twitter, a data de estreia dos novos episódios da série Lucifer. Nesta segunda-feira (29/3), a plataforma de streaming divulgou que a segunda metade da quinta temporada será disponibilizada em 28 de maio. Além de retratar o retorno de Deus, a nova temporada irá contar com um episódio musical.

A segunda-feira também marcou o último dia de gravação da série. O co-showrunner Joe Henderson utilizou o Twitter para agradecer o carinho dos fãs, após a hashtag #ThankYouLucifer (Obrigado, Lucifer, em tradução) ficar em alta na rede social.

We have the best fans!!! Last day of shooting #Lucifer, and what a wonderful sendoff from the Lucifans. #ThankYouLucifer pic.twitter.com/zCTSxiE7ZV