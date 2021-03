Kleber Bambam novamente? Primeira edição do BBB será reprisada

VO Victória Olímpio

(crédito: Frederico Rozario / TV Globo)

Os fãs do Big Brother Brasil podem se animar: a primeira edição do reality será reprisada na semana seguinte ao fim previsto do BBB21. O programa, exibido em 2002 e que contou com Kleber Bambam como vencedor, será apresentado no canal Viva, a partir de 11 de maio. Ao término da primeira edição, o BBB2 também será transmitido.

Os episódios, apresentados por Pedro Bial, serão reproduzidos de segunda a sábado, às 19h30, e aos domingos, a partir das 23h45. Bambam ganhou o programa com 98% dos votos, levando prêmio de R$ 500 mil, além de um automóvel. Em segundo lugar, com 21% dos votos, ficou Vanessa Pascale e em terceiro, André, com 11%.

Os espectadores poderão rever momentos como a boneca Maria Eugênia, além de dinâmicas e provas do jogo e dos discursos dos participantes.