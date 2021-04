Fafá de Belém recebe vacina contra covid-19 e comemora: "minha vez chegou"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na manhã desta quarta-feira (7/4), Fafá de Belém compartilhou com os seguidores das redes sociais que recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19. Aos 64 anos, a cantora, que recebeu o imunizante em São Paulo, comemorou o momento e agradeceu ao SUS.

"Desde ontem à noite estou muito emocionada. A minha vez chegou! Graças ao SUS, aos nossos cientistas, aos profissionais de saúde sérios do nosso país, e graças ao Butantan, que desenvolveu esta vacina salvadora, responsável por 85% de todas as imunizações feitas contra a covid no Brasil, eu tomei a primeira dose", contou Fafá.

A cantora aproveitou ainda para explicar como funciona a 'xepa': "Como a maioria dos frascos das vacinas disponíveis no SUS (Coronavac e AstraZeneca) tem 10 doses, cuja eficácia dura por até oito horas depois de serem abertos, os postos criaram essa lista pra evitar o desperdício. Desde quando eu soube da existência da lista, me inscrevi. Eles te ligam, por ordem de inscrição na lista, quando existe alguma dose que será desperdiçada, você tem que correr pra lá".

Segundo ela, agora ficará em casa tomando todos os cuidados e aguardando a segunda dose, que tomará no fim do mês: "VIVA a querida Maria, que me imunizou ontem. VIVA toda a equipe que me tratou com tanto carinho num momento de profunda emoção! E VIVA O SUS!!".