Ator Heitor Martinez está internado na UTI, diz site

RN Ronayre Nunes

Heitor Martinez durante participação na novela 'Vidas opostas' - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Heitor Martinez, de 53 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do Rio de Janeiro, por conta de complicações causadas pela covid-19. Famoso pelas recentes aparições em novelas bíblicas da Record TV, Martinez está internado desde o último sábado (3/4).



Segundo a irmã do ator, a jornalista Paula Martinez ao portal Uol, o quadro de internação se deu para um melhor monitoramento do quadro de saúde do ator: “Ele está na UTI porque é a única forma de monitoramento adequado".

Paula também pontuou que as expectativas para a melhora do irmão são altas e que a internação ocorreu para melhorar a taxa de saturação de oxigênio no sangue.

Na TV, Martinez vem consolidando a carreira na emissora Record TV, com participações em diversas novelas. Atualmente, o ator será Labão na nova fase do folhetim Gênesis.

O Correio procurou a assessoria de imprensa da Record TV para comentar a internação de Martinez, porém até o momento não recebeu uma resposta. O texto será atualizado com uma possível nota da empresa.