DF tem mais de 320 mil pessoas vacinadas com a 1ª dose contra covid-19

EH Edis Henrique Peres

O Distrito Federal registrou, nesta quarta-feira (7/4), mais 4.014 pessoas imunizadas com a 1ª dose da vacina contra a covid-19. O número de brasilienses que recebeu também a segunda aplicação totaliza 3.175. Os dados são do vacinômetro da Secretaria de Saúde (SES-DF), mas, segundo a pasta, alguns dos registros inseridos nesta quarta-feira eram de dias anteriores, e que não haviam sido lançados no sistema.

Ao todo, a 1ª dose do imunizante já foi aplicada em 321.791 pessoas, enquanto 93.564 moradores da capital receberam o reforço da vacina. Segundo a SES-DF, 2,96% da população de toda a capital já está vacinada. O percentual leva em conta os dados da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), que estima o total de 3.050.000 pessoas residindo na unidade federativa.

Atualmente, 93,98% das vacinas destinadas para a 1° dose já foram aplicadas; o percentual é de 70,83% no caso da 2ª dose. Devido a isso, a vacinação dos idosos de 66 anos foi interrompida na última segunda-feira (5/7). O governador Ibaneis Rocha (MDB), no entanto, declarou que mais 64 mil doses devem chegar nesta sexta-feira (9/4), e que a vacinação deste público deve retornar no sábado (10/4).

As doses entregues, até o momento, pelo Ministério da Saúde ao DF totalizam em 564.440, divididas entre a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e a Covishield, da farmacêutica Astrazeneca.