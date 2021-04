BBB21: Boninho sugere entrar na casa vestido de dummy: "na próxima festa"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, decidiu lançar uma campanha nas redes sociais afirmando que irá entrar na casa do BBB21 vestido de Dummy se o público quiser. No Instagram, ele compartilhou uma foto com a hashtag #boninhodummy e escreveu: "se a galera quiser, eu vou".

Os fãs logo se animaram e apoiaram a ideia. A apresentadora e esposa do diretor, Ana Furtado, brincou apoiando o marido: "eu quero! #boninhodummy na próxima festa! Vou te achar fácil. Conheço bem a sua malemolência". Carla Diaz, ex-participante da edição afirmou aprovar a ideia. "Vou te representar", respondeu Boninho à atriz.

Já Tiago Leifert, apresentador do programa, não gostou tanto da ideia: "não, chefe, pelo amor de Deus". "Se o Tiago Leifert não quer, não vou", recuou Boninho.

Em outra publicação, Boninho relembrou ainda outra edição do reality em que entrou na casa: "olhando essa cama elástica aí, eu me lembro de uma festa que eu fui, que eu quase morri sufocado. Foi da Grazi. Elas tavam pulando em volta, eu tava vestido de bate-bola, quase morri. A ideia é: deu vontade de voltar. Vocês querem que eu faça isso na quarta-feira? Dá um sim pra mim que eu vou tentar"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)





Nos comentários, o diretor foi novamente apoiado: "põe eu no bolo tbm", escreveu o cantor Rodolffo, último eliminado no programa. Belutti também gostou da ideia: "e se quiser, VBoss, eu vou junto só pra espiar". Ana Furtado comentou novamente, mas dessa vez pedindo para participar também: "me leva junto!!! Me ajuda ai galera".