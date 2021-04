Família de marrecos é resgatada por repórter em estúdio da Globo

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Uma família de marrecos foi resgatada em São Paulo após aparecerem nos estúdios Globo, em São Paulo. A repórter Ananda Apple, do Bom dia São Paulo, encontrou a família de quatro filhotes caminhando com a mãe no saguão do prédio e logo em seguida indo para o estacionamento da emissora.

Um tempo depois, os animais foram para a rua e, ao se assustarem com o movimento, a marreca deixou os filhotes para trás. Os quatro chegaram a entrar em um pequeno lago do estúdio, mas não conseguiram sair depois por ainda serem muito pequenos.

Na manhã desta quinta-feira (8/4), uma matéria foi feita no programa e a repórter contou que decidiu levá-los para casa e fez um aquecimento com bolsa de água e toalha para que eles não passassem frio. "Um exemplo de como a gente precisa respeitar a natureza, se respeitar e respeitar o próximo", contou Ananda.

Os animais foram levados ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAs), na capital paulista, e receberam os cuidados veterinários necessários. Dois dos filhotes estão com um problema respiratório, mas segundo a repórter, já tomaram antibiótico, e os outros dois seguem completamente saudáveis.

Outros casos

Mas essa não é a primeira vez que Ananda resgata marrecos, segundo ela, já ocorreu outros animais encontrados nos estúdios: "há cerca de três anos tinha uma família um pouco maior, a marreca acabou se assustando e os cinco ficaram órfãos. Nosso equipe trouxe para cá, foram adotadas por uma pata e acompanhamos a soltura no Ibirapuera".