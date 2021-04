Dudu Camargo fala mal de substituto e Ratinho reage: "eu metia um pé na bunda"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV)

Durante o programa Turma do Ratinho, da rádio Massa FM, o apresentador Ratinho criticou comentários feitos pelo jornalista Dudu Camargo. Em entrevista no programa Pânico, Dudu, âncora do Primeiro Impacto, do SBT, afirmou que não havia saído do jornal e que estava apenas de férias, mas acabou falando mal do desempenho de seu substituto, Darlisson Dutra.

“O problema desse negócio de férias nem é o cara puxar o seu tapete, porque eu me garanto com os resultados. Tanto que eu peguei os consolidados de sexta-feira (2), o Primeiro Impacto bateu recorde negativo. Há muitos meses não atingia uma média tão baixa como atingiu sexta", falou o jornalista.

As falas irritaram Ratinho, que afirmou que a situação ficaria chata nos bastidores do SBT: "Vai ficar muito chato isso. O cara vai falar uma besteira dessa. Se eu fosse o Silvio (Santos), eu metia um pé na bunda. Ele esqueceu que só o Silvio que gosta dele".

Dudu Camargo critica SBT e Ratinho rebate: ‘Ele só esqueceu que só o Silvio Santos gosta dele’; confira pic.twitter.com/d3CdZxYFjN — Didigo Santini (@DidigoSantini) April 7, 2021

Dudu falou ainda sobre a possibilidade de ir para outras emissoras: "Eu gosto muito de fazer televisão e acho que muita gente não consegue me ver em outro canal, mas temos várias emissoras em que o Dudu se encaixaria em diversos projetos”.