Último trabalho de Naya Rivera "Batman: The Long Halloween - Parte 1" ganha trailer

O trailer oficial do filme de animação Batman: The Long Halloween - Parte 1 foi divulgado na terça-feira (6/3) e traz a voz de Naya Rivera como Selina Kyle, a Mulher-Gato. A dublagem representa o último trabalho da atriz, que morreu em julho do ano passado após um passeio de barco com o filho de 4 anos no lago Piru, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A animação será dividida em duas partes. A primeira terá estreia ainda neste semestre, enquanto a segunda tem previsão para o semestre que vem, entre setembro e dezembro de 2021. O filme é baseado no gibi clássico de Jeph Loeb e Tim Sale, no qual Batman, Jim Gordon e Harvey Dent lutam contra os crimes de Carmine Falcone enquanto uma série de assassinatos, do misterioso vilão Holiday, acontecem a cada feriado em Gotham.

Além de Naya, o elenco contará com Jensen Ackles como Bruce Wayne/Batman, Josh Duhamel como Harvey Dent e Troy Baker como Coringa. A direção é de Chris Palmer e o roteiro de Tim Sheridan, dupla de Superman: O Homem do Amanhã. Assista o trailer.





