Confira produções que retrataram o Príncipe Philip, morto nesta sexta

O marido da Rainha Elizabeth, Príncipe Philip, que morreu na manhã desta sexta-feira (9/4), aos 99 anos, foi retratado em diversos filmes, documentários e séries ao longo dos anos. Conhecido também como Duque de Edimburg, ele aparece sempre ao lado da rainha nas produções para cinema e televisão mas, eventualmente, ganha algum destaque, como na série The Crown, da Netflix. O Correio fez uma lista de títulos que retrataram o duque ao longo dos anos.

Além de ser retratado em filmes e séries, o príncipe fez algumas participações em programas de televisão como ele mesmo. Em 1978, ele apareceu na série The good life. Em 2006, participou do especial The children's party at the palace.

Alguns títulos ajudam a conhecer um pouco mais sobre o príncipe. Phillip passou boa parte da vida à sombra do rainha Elizabeth e por isso mesmo existe muita curiosidade acerca desse personagem histórico. Em fevereiro deste ano, o monarca foi submetido a uma cirurgia no coração depois de ser internado às pressas. O marido da rainha, que completaria 100 anos em junho, ficou conhecido pelo seu jeito extrovertido e até inconveniente em certos momentos.

O Duque de Edimburgo esteve ao lado do reinado da mulher durante 69 anos. Ele casou-se com Elizabeth em 1947 e foi obrigado a desistir da carreira militar quando a esposa subiu ao trono. Teve papel importante na modernização da monarquia após a II Guerra Mundial e sempre foi considerado conselheiro mais importante da rainha.

Série

The Crown

Produzida pela Netflix a série conta a história da Rainha Elizabeth II desde a sua coroação em 1952 até os dias atuais. Como marido da rainha, Príncipe Philip tem papel central na trama. No decorrer da narrativa o público acompanha a transformação sofrida pelo Duque de Edimburgo, que precisa mudar radicalmente sua vida quando Elizabeth II sobe ao trono. Parte da infância de Philip e de suas origens também são temas de alguns capítulos. A trama é ganhadora de diversos prêmios, entre eles o Globo de Ouro de melhor série dramática em 2017 e 2021.

Filme

A Rainha

O filme dirigido por Stephen Frears (2006) se passa em 1997, logo após a morte da princesa Diana. A história aborda o impacto que a morte da princesa teve sobre a família real. O príncipe Philip e a rainha Elizabeth precisaram reinventar a imagem da família e, principalmente, do seu filho, o príncipe Charles, visto como um dos grandes culpados pela morte da ex-esposa. O longa foi indicado ao Oscar em seis categorias e Helen Mirren, no papel da Rainha Elizabeth II, levou a estatueta de melhor atriz.

Diana: Her true story

O filme é inspirado em livro de Andrew Morton e conta a história da Princesa de Gales. Apesar da narrativa ser focada em Diana, é possível conhecer um pouco mais sobre outros membros da família real e de tudo o que se passava por trás das paredes do Palácio de Buckingham. Donald Douglas interpreta o príncipe Philip.

Príncipe William

Lançado em 2002, o filme conta a história de William, neto do Príncipe Philip, fruto do casamento entre Príncipe Charles e Princesa Diana. Julian Curry interpreta o Duque de Edimburgo.

Charles and Diana: Unhappily ever after

Lançado em 1992, o filme narra a história do casamento do príncipe Charles e da princesa Diana, mostrando o que acontecia por trás das câmeras. Aqui David Quilter vive Philip nessa produção que foi exibida unicamente na televisão.

Documentários

The royal house of Windsor

Outra série documental da Netflix, retrata, em seis capítulos, a família real a partir da opinião de especialistas, historiadores, familiares e documentos até então inéditos para o grande público. Um dos pontos abordados é o parentesco entre Phillip e Elizabeth. Ambos são tataranetos da Rainha Vitória. Os primos se conheceram na adolescência e, segundo a rainha, foi amor à primeira vista.

Elizabeth at 90: A family tribute



Lançado em 2016 para comemorar os 90 anos da Rainha Elizabeth II, o documentário é narrado pelo príncipe Charles e conta com comentários dos príncipes William e Harry. Philip aparece como figura central no reinado da esposa, sendo seu fiel conselheiro e confidente durante mais de 60 anos. O documentário foi produzido pela BBC e dirigido por John Bridcut.

