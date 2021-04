Vídeo de Juliette aos beijos com ex-affair viraliza nas redes sociais

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo antigo de Juliette, participante do Big Brother Brasil (BBB21), repercutiu nas redes sociais, deixando a paraibana entre um dos assuntos mais comentado no Twitter. Os registros mostram a sister aos beijos com um antigo affair, Fred Perusin.

O empresário paulista, de 33 anos, comentou sobre o registro nos stories do Instagram: "Que dia maluco que aconteceu hoje. Recebi mais mensagens que no meu aniversário. Vi que vazou um vídeo e não tinha o que fazer, eu estava em reunião e trabalhando o dia inteiro".

Segundo ele, estranhou quando a maquiadora parou de responder as mensagens que ele mandava: "De repente, ela parou de me responder e eu fiquei sem entender. Foi uma surpresa quando soube que ela estaria no BBB".

Algum tempo depois, o rapaz voltou no Instagram para comentar sobre as mensagens que estava recebendo a todo momento: "O que está acontecendo, que não estou entendendo nada? Achei que já tinha passado isso, e agora meu celular está pifando de tanta mensagens. Eu não consegui ver de novo, mais uma vez. Mas descobriram onde estudei, quem são meus amigos... caraca, a internet é muito f***".

Mas apesar das brincadeiras feitas, Perusin afirmou que a torcida com certeza é para a paraibana: "Vamos torcer para a Juliette. Team Juliette. Ela está representando lá. Ela é incrível, alto-astral, muito gente boa e merece ganhar".