Turma do Pagode lança quarta parte do projeto ‘Turma no quintal’

IB Isabela Berrogain*

(crédito: Fabio Nunes/Divulgação)

O grupo Turma do Pagode lançou, na última sexta-feira de março (26/3), o quarto EP do DVD Turma no quintal. O lançamento marca a penúltima parte do projeto, dividido em cinco EP's, que tem sido disponibilizado desde dezembro como forma de manter o grupo ativo durante a pandemia.

“Nesse momento, nós temos poucas formas de estar perto do público, porque não podemos fazer shows. Então, a gente desmembrou esse trabalho em cinco partes para que a gente tenha cinco momentos diferentes e que, pelo menos por seis meses, a gente esteja lançando coisas novas. Ainda tem mais uma parte, o final, que vem com mais algumas músicas inéditas e mais uma participação”, adianta Thiagão, percussionista da banda, em entrevista ao Correio.

Além de músicas inéditas e colaborações, o EP conta com algumas regravações de outros intérpretes feitas pelo grupo. No fim das contas, o intuito do DVD é trazer uma representação do que de fato ocorre no quintal dos integrantes da Turma do Pagode. “O espírito desse trabalho é bem à vontade, bem informal. Então, nessa informalidade, a gente quis trazer algumas regravações que a gente gostava, nada muito ‘ah, a gente tem que escolher alguma música que já foi muito sucesso’ não, a gente escolheu as que a gente gostava de ouvir. A gente queria trazer uma coisa que tocasse no nosso quintal”, explica.

A música que abre o trabalho é Golaço, parceria com o grupo Vou pro Sereno e composição de Charles André. Além da nova faixa, André trabalhou com a Turma do Pagode em Camisa 10, um dos grandes sucessos da banda. “O compositor é a alma do negócio, porque a gente canta o que ele escreveu, o que ele imaginou, uma história que ele viveu ou ouviu de alguém. Talvez tenham pessoas que não consigam nem mensurar a importância do compositor, mas ele é 80, 90% do trabalho”, afirma Thiagão.







Outra participação especial que está presente no DVD é a do grupo brasiliense Menos é Mais, banda que segue uma trajetória parecida com a da Turma do Pagode. “A gente se identificou muito com o Menos é Mais, que foi um grupo que estourou, porque o público fez estourar, ao invés de ser levado para o público pela grande mídia. Eles têm uma história muito semelhante à nossa, fora a qualidade do grupo”, relembra. Sobre o sucesso da parceria, Thiagão afirma que os maiores beneficiados são os fãs. “Quem ganha é o público, acho que esse é o maior presente”, analisa.

Até agora, o maior sucesso do DVD foi a faixa Faz um coração aí, pertencente ao primeiro EP. Desde janeiro, a música é uma das mais tocadas nas rádios brasileiras e nas plataformas digitais. Apesar do sucesso nos números, ainda é difícil para o grupo absorver a reação do público. “Uma coisa que nós ainda não conseguimos sentir é ela sendo cantada, porque, como não estamos fazendo shows, a gente não consegue ver esse feedback da galera cantando ao vivo”, lamenta Thiagão.







Neste sábado (10/4), o grupo realiza a live Mixturadin, ao lado de outros artistas da música brasileira. “É um projeto que é uma mistura, o nome já diz. A gente vai trazer o Thiago Brava, cantor sertanejo, o Legado, que tem uma sonoridade de pagode meio trap, e o Pixote, que é do pagode. É uma live que a gente está bem ansioso para fazer, é uma mistura que vai ficar muito legal, o repertório está muito bacana”, adianta Thiagão.

A Mixturadin marcará o quarto show em formato de live feito pelo grupo durante a pandemia. Nas outras ocasiões, a Turma do Pagode aproveitou o grande número de espectadores nas transmissões para realizar arrecadações para instituições de caridade. “Foi muito importante pelo fato de podermos arrecadar alimentos. Na época, a gente arrecadou máscara, álcool em gel, uma série de coisas. A gente ajudou muita gente, não só nós, mas muitos artistas [ajudaram], independente do gênero”, finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Roberta Pinheiro