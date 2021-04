Milton Nascimento anuncia filme sobre a trajetória musical

CB Correio Braziliense

(crédito: Augusto Nascimento/reprodução/Twitter)

Aos 78 anos, o cantor Milton Nascimento ganhará um longa-metragem dedicado a sua trajetória na música. O próprio artista contou a novidade em uma postagem nas redes sociais neste domingo (11/4). "A foto não é das melhores, mas garanto pra vocês que a notícia é!", escreveu Nascimento.

Mais uma vez, o cantor trabalhará com a produtora Gullane - responsável por títulos como Babenco, Carcereiros e Que horas ela volta?. O contrato foi assinado pelo filho e empresário do cantor, Augusto Nascimento. Apesar do anúncio, o filme ainda não tem data de lançamento divulgada.





Esta não será a primeira produção audiovisual de Milton Nascimento. Também assinado pela Gullane, está disponível no Globoplay o documentário Milton e o clube da esquina. Com direção de Vitor Mafra, o material é dividido em seis episódios, cada um com cerca de meia hora. Nele, o cantor se reúne com ex-membros do icônico Clube da Esquina e recebe convidados especiais para gravar versões inéditas de canções eternizadas na MPB.

Milton começou a carreira em Belo Horizonte (MG) na década de 1960. Desde lá, rodou o Brasil e o mundo com a música. Um dos artistas mais importantes do país, Milton acumula prêmios e indicações.