Dwayne Johnson anuncia início das filmagens de 'Adão Negro'

CB Correio Braziliense

(crédito: Seven Bucks Productions/DivulgaÇÃo)

O ator Dwayne Johnson, ou "The Rock", como é conhecido, fez uma publicação no Instagram para anunciar o início das filmagens de um dos próximos filmes da DC/Warner, Adão Negro. A foto representa a primeira imagem do set do longa. Na legenda, o ator aproveitou para exaltar a equipe da produção, como o diretor Jaume Collet-Serra e o diretor de fotografia Lawrence Sher.

O filme vai mostrar uma nova face de Adão Negro, conhecido como um dos maiores vilões da DC Comics. Ele será tratado como um anti-herói com uma noção distorcida de justiça. Além disso, o longa vai trazer a presença dos heróis da Sociedade de Justiça da América, clássico grupo das histórias em quadrinhos que aparecerá pela primeira vez nos cinemas.

Dwayne Johnson vai protagonizar o filme como Adão Negro e a produção também conta com Quintessa Swindell como Ciclone, Sarah Shahi como Adrianna Tomaz, Aldis Hodge como Gavião Negro e Pierce Brosnan como Senhor Destino. Além deles, Noah Centineo será o herói Esmaga-átomo. A direção é de Jaume Collet-Serra e Adam Sztykiel assina o roteiro.

A estreia de Adão Negro será em 29 de julho de 2022.