Dwayne Johnson quer se candidatar à presidência dos EUA se tiver apoio

VO Victória Olímpio

(crédito: CHRIS DELMAS/AFP)

O ator Dwayne Johnson revelou que poderia concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos se conseguisse o apoio suficiente dos norte-americanos. O astro da franquia Velozes e furiosos fez a declaração nesta segunda-feira (12/4), em entrevista transmitida ao programa Today.

Uma pesquisa feita pela Pipslay, analisando o que os americanos pensavam sobre celebridades que hipoteticamente concorreriam a cargos públicos, revelou que o ex-lutador profissional, também conhecido como The Rock, seria o famoso favorito para disputar a Casa Branca em 2024. Entre 30 mil entrevistados, quase 46% admitiram considerar votar no astro de Jumanji para ocupar o cargo.

"Eu tenho esse objetivo de unir o país, e também acredito que se o povo quiser isso, então eu o farei", contou durante a entrevista. O ator não informou qual partido representaria ou quando iniciaria uma possível campanha presidencial.

No Instagram, ele ainda brincou sobre a possibilidade: "Eu não acredito que nossos pais fundadores jamais tenham contemplado que um cara de 1,93m, careca, tatuado, metade negro, metade samoano, bebedor de tequila, motorista de caminhonete e que usa pochete pudesse se juntar ao clube deles - mas se um dia acontecer, será minha honra servir a vocês, o povo".

Em lista de atores e atrizes mais bem pagos de Hollywood, divulgado pela revista Forbes no ano passado, The Rock ficou em segundo lugar, integrando a lista pelo segundo ano consecutivo. Foi apontado que o ator ganhou US$ 87,5 milhões em um ano.