BBB21: sem paciência, Thaís dá patada em Juliette na despensa: "Tá, tchau"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A cirurgiã-dentista Thaís está demonstrando pouca paciência com Juliette nos últimos dias dentro da casa do Big Brother Brasil (BBB21). Na madrugada desta terça-feira (13/4), a paraibana levou uma patada sem motivos aparentes após ir procurar Gilberto, que estava na despensa com Thaís.

A sister desabafava com o economista sobre Fiuk, que falou estar chateado por Thaís não colocá-lo no pódio da final. Aparentemente, ela se incomodou apenas com a presença de Juliette, que apenas queria saber onde o brother estava. "Tá, tchau", respondeu a goiana, interrompendo a maquiadora.

"Eu vou sair! Só pra dizer. Quando a gente acha que o povo sumiu, a gente só vem aqui e tem aqui o povo escondidinho", completou a sister, enquanto a cirurgiã-dentista seguia a cortando e repetindo: "Tá bom, tchau".

Thaís pistola com a Juliette na dispensa #bbb21 pic.twitter.com/CywCXTVMSd — Mohamed Tudo Vê ? BBB21???? (@mohamedtudove) April 13, 2021

Thaís já havia tido algumas discussões com Juliette pela amizade dela com Viih Tube. A goiana está no paredão desta semana, juntamente com Arthur e Fiuk, mas segue sendo a mais votada nas enquetes parciais para eliminação.