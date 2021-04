Fim da amizade também na rede social: Rodolffo e Sarah param de se seguir

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Globo)

É o fim da amizade! Os fãs do Big Brother Brasil (BBB21) não perdem nada que acontece com os participantes dentro e fora da casa e perceberam que, após serem eliminados, Rodolffo e Sarah pararam de de se seguir nas redes sociais. Aparentemente, as tretas não ficaram somente dentro da casa e os dois saíram da lista de amizade um do outro no Instagram.

Os dois tiveram uma amizade dentro do programa, que foi abalda após a brasiliense esconder do amigo que Gilberto o indicaria ao paredão. Em discussão entre eles, ainda dentro da casa, o cantor afirmou que isso "foi uma facada nas costas".

Após essa situação, a amizade não foi mais a mesma e Rodolffo votou na sister em paredão aberto. Sarah acabou sendo eliminada pelo público, com 76,76% dos votos. Na semana passada, Rodolffo também acabou sendo eliminado e deixando a casa com 50,48% dos votos.

Sarah e Rodolffo param de se seguir no Instagram (foto: Reprodução/Instagram)

