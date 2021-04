Mick Jagger e Dave Grohl lançam música sobre o fim do confinamento

AF Agência France-Presse

(crédito: MIKE BLAKE)

O cantor britânico Mick Jagger e o líder dos Foo Fighters, Dave Grohl, lançaram a canção Eazy sleazy, marcada pela ironia sobre uma vida afetada pelo coronavírus.

Disponível no Youtube e nas redes sociais, "Eazy Sleazy" faz piada com as reuniões por Zoom e as restrições de viagens, os excessos da televisão e o recurso de cozinhar para escapar do tédio entre "os muros de uma prisão" doméstica.

O vocalista dos Rolling Stones, de 77 anos, também ironiza as teorias da conspiração a respeito das vacinas da covid-19, cantando "Bill Gates está em meu sangue" e a "Terra é plana e fria".

E espera que esta "será uma memória que você está tentando se lembrar de esquecer".

"É uma canção que escrevi sobre a saída do confinamento, com um otimismo muito necessário", afirmou Jagger em um comunicado, feliz de colaborar com Dave Grohl.

"É difícil de expressar com palavras o que significa gravar esta canção com Sir Mick", declarou o ex-baterista do Nirvana.

"É mais que um sonho que vira realidade. Logo quando pensava que a vida não poderia ser mais maluca... esta é a canção do verão, sem dúvida', completou o americano de 52 anos.