Juliette diz que irá pedir apoio de Bruna Marquezine para continuar no BBB21

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

A paraibana Juliette cogitou pedir o apoio de Bruna Marquezine para continuar no Big Brother Brasil (BBB21). Durante conversa com Viih Tube, ela brincou dizendo que irá pedir votos da atriz caso vá para um paredão com Arthur.

A maquiadora acredita que o brother terá o apoio de Neymar Jr, pois já foi jogador de futebol: "O Arthur é jogador de futebol. Ele é arquirrival meu aqui. Ele fala 'joga y joga' e parece que essa foi a frase que o Prior falou, 'joga y joga', mas parece que foi o Neymar que falou. Ai ele disse que Neymar apoiou Prior e ele ficou com 2 milhões de seguidores em um dia. Aí eu fiquei pensando: se Neymar apoiar ele, aí eu me lasquei. Aí o que eu vou fazer: eu vou chamar a Bruna Marquezine, porque Manu [Gavassi] foi mais longe".

Na edição do BBB20, Manu Gavassi participou do reality e teve o apoio da amiga. Em resposta, a youtuber comentou que as duas já eram amigas antes do reality e que talvez não adiantaria. "Então a gente vai precisar fazer um apelo. Que roupas ela usa? Vou imitar", brincou Juliette.

O que a paraibana não imagina é que Neymar já criticou Arthur aqui fora. Em março, o jogador brincou no Twitter sobre o Arthur se comparar ao ex-bbb, Prior: "Não sei o que é pior... levantar cedo em plena segunda feira ou o Arthur achar que é o Prior". Ele comentou também que Juliette está entre as três pessoas preferidas para ganhar o programa.

Não sei o que é pior...

levantar cedo em plena segunda feira ou o Arthur achar que é o Prior ????????‍?????? — Neymar Jr (@neymarjr) March 1, 2021