Com Robert de Niro, 'O Mago das Mentiras' conta história de Bernie Madoff

AE Agência Estado

(crédito: HBO/Divulgação)

O Mago das Mentiras, filme que conta a história de Bernie Madoff, investidor e consultor financeiro - e criador da maior pirâmide financeira da história, conhecido como esquema de Ponzi - , estreou em 2017 e está em cartaz na HBO. Bernie Madoff morreu aos 82 anos, nesta quarta-feira, 14, em uma prisão federal dos Estados Unidos.

Com Robert de Niro no papel de Bernie Madoff, O Mago das Mentiras (The Wizard of Lies) revela como funcionavam os investimentos no esquema de pirâmide - suas fraudes, mentiras e trapaças - e como sua mulher e seus filhos foram arrastados para o foco desse escândalo.

A produção é da HBO Films e no elenco está, ainda, a atriz Michelle Pfeiffer, que interpreta Ruth Madoff, mulher de Bernie Madoff e parceira involuntária dos acontecimentos que levaram à falência centenas de instituições e pessoas, bem como Bernie Madoff, e à destruição da sua família.

O filme é baseado no livro O Mago das Mentiras: Bernard Madoff e a História da Maior Fraude Financeira de Todos os Tempos. A obra de Diana B. Henriques foi publicada no Brasil, pela Record, em 2017, na esteira do filme da HBO. O livro foi elaborado com base em mais de 100 entrevistas, incluindo as primeiras realizadas com Madoff depois da prisão.