MV Bill revela capa de disco com 'crônicas viscerais sobre Brasil desestabilizado'

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O rapper MV Bill decidiu revelar aos fãs a capa e as músicas do novo álbum Voando baixo. Previsto para ser lançado em 30 de abril, o disco reúne 12 músicas caracterizadas pelo carioca como “crônicas viscerais sobre um Brasil desestabilizado”.

Na capa, Bill aparece no canto esquerdo, apontando para um avião que lança chamas no ar. Com a criação do Pomo Estúdio, a ideia da capa é retratar o caos nas comunidades, com uma imagem vista de uma perspectiva aérea, sugerindo o mapa de um Brasil queimado.

O álbum foi gravado com a produção musical de DJ Caíque, que também foi responsável pela mixagem e masterização. A faixa Milicítico é a única faixa formatada sem Caíque, assinada por Tibery.



Confira as músicas do 12º álbum de MV Bill

1. Esgrima

2. Bocejo

3. Nóiz mermo – com ADL

4. Nossa lei – com Kmila CDD e Stefanie

5. Milicítico – com Bob do Contra

6. Essência

7. Sintonia real – com Filiph Neo

8. Última forma – com Cristina

9. No calor da emoção – com Marrom

10. Rasante – com DJ Luciano

11. Voz de cria – com Kmila CDD e Nocivo Shomon

12. Muito obrigado – RIP