Pedro Scooby e Cintia Dicker se casam em Portugal: "Sou o cara mais sortudo"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na tarde desta quarta-feira (15/4), Pedro Scooby e Cintia Dicker oficializaram o casamento em Portugal. O surfista deu a notícia aos seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma foto das alianças e a certidão de casamento: "Oficialmente Mr & Mrs Vianna. 15/04/2021".

O casal, que está junto desde o final de 2019, assumiu o namoro durante o festival Rock in Rio. Eles se mudaram para Portugal em junho de 2020 para que o surfista ficasse perto dos filhos Dom, Bem e Liza, do casamento anterior com a atriz Luana Piovani.





A modelo também compartilhou nas redes sociais a foto do look que escolheu para usar na ocasião. Na legenda da foto, ela não deu detalhes sobre a cerimônia, apenas escreveu "Mrs. Vianna". Na foto, Pedro não perdeu a oportunidade e comentou a foto da esposa: "Sou o cara mais sortudo do mundo".

De acordo com a revista Quem, o look de cor branca que Cintia escolheu, a calça e uma blusa de manga são da grife Sasha Verruno, e estão no valor de R$ 1.488 e R$ 2.162, respectivamente, totalizando cerca de R$ 3,6 mil.