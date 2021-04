BBB21: Fiuk e Juliette dormem juntos e brother pede carinho

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Globo)

A relação entre Fiuk e Juliette aparentou estar um pouco mais íntima na casa do Big Brother Brasil (BBB21), na madrugada desta quinta-feira (15/4). Após festa do líder, os dois foram para o quarto cordel e acabaram dormindo juntos na mesma cama, além de trocarem carícias.

A paraibana estava dividindo a cama com João Luiz quando Fiuk chegou e esperou o professor sair para deitar lá. "Vai deitar naquela cama ali, que tá vazia", comentou ao cantor, que insistiu para ela deitar junto com ele, fazendo carinhos. João acabou saindo do quarto afirmando "estar de vela" deixando os dois sozinhos.

"Não vou fazer nada, só quero um carinho. Me faz carinho", pediu o brother. "Pronto, eu faço", concordou a advogada. Gilberto, que estava na outra cama, estava conversando com os dois e Fiuk foi demostrar uma brincadeira que havia feito na festa, mas a paraibana não gostou muito da brincadeira e decidiu fazer uma barreira entre os dois. "Fui só demonstrar na amizade", brincou Fiuk.

Nas redes sociais, os espectadores não perderam a oportunidade de brincar sobre a situação, com alguns afirmando que o cantor havia trocado de par muito rápido após eliminação de Thaís e outros comentaram que Juliette não estava tão confortável com a situação.

Entrei no ppv, pra passar raiva.. Juliette dormindo na cama de casal como fiuk, mas minha menina é muito boa.. olha a cena .. uma barreira de travesseiro kkkk amo pic.twitter.com/NlmeXIDGdx — Idel ???? Gringa da Paraíba (@seem_easy) April 15, 2021

Resumo da noite: Fiuk rodou, rodou a Juliette, e conseguiu ao menos um carinho e dormir na mesma cama que ela. COM UMA BERREIRA NO MEIO OK? #bbb21 pic.twitter.com/YdJFEihJGk — ? Lady Pembroke ? ???? (@raynebrito) April 15, 2021

Me assustei quando entrei no ppv e vi a juliette dormindo coladinha no fiuk na cama de solteiro ???? pic.twitter.com/CjCRh761bN — rai ???? (@raiarsoficial29) April 15, 2021