HBO Max lança novo teaser com filmes e séries da Warner

A série 'Game of Thrones' estará no catálogo da HBO Max - (crédito: HBO/Divulgação)

A HBO Max divulgou um teaser que mostra as principais séries e filmes que vão estar disponíveis na plataforma. Entre os mais aguardados estão Harry Potter, Friends, Game of thrones, Liga da justiça de Zack Snyder, O senhor dos anéis, Matrix e muito mais. O serviço chega ao Brasil em junho.

Os assinantes da HBO Max terão acesso aos conteúdos da HBO, TNT, TBS, Turner Classic Movies (TCM), CW e aos canais de animação Cartoon Network, Rooster Teeth, Adult Swim e Crunchyroll. Além disso, poderão acessar todo o catálogo da Warner Bros, incluindo New Line, Looney Tunes, CNN e DC.

A plataforma também anunciou algumas produções originais do serviço, como a série da Liga da justiça sombria, um derivado de O iluminado, o filme do Lanterna verde, uma animação do Aquaman, o reencontro do elenco principal de Friends e vários outros títulos.

Para completar, a Warner anunciou que, em 2021, todos os seus filmes serão lançados nos Estados Unidos simultaneamente no cinema e na HBO Max. Ainda não há confirmação se o mesmo vale para o Brasil