Longas ‘Os arrependidos’ e ‘Presidente’ vencem festival É tudo verdade

CB Correio Braziliense

Docuementário 'Os arrependidos' fala de militantes que foram usados como propaganda - (crédito: É tudo verdade/Divulgação)

O festival É tudo verdade, principal evento de documentários da América Latina, anunciou, no último domingo (18/4), os vencedores da 26ª edição. Os longas Os arrependidos, na categoria de filmes nacionais, e Presidente, em fitas internacionais, saíram com os principais prêmios.

Os arrependidos conta a história de militantes que, durante a ditadura, foram presos, torturados e usados como propaganda. Na época, eles eram muito jovens e abriram mão de tudo para viver na militância. O longa é dirigido por Armando Antenore e Ricardo Calil e venceu a Competição Brasileira de Longas ou Médias-Metragens.

Coprodução entre Dinamarca, Estados Unidos e Noruega, Presidente, da diretora Camilla Nielsson, foi o grande vencedor da Competição Internacional de Longas ou Médias-Metragens. O filme fala sobre as eleições do Zimbábue, em que o líder Nelson Chamisa teve de enfrentar Emmerson Mnangagwa, representante da política antiga do país africano.

Fora das disputas principais, os curtas-metragens tiveram como vencedores: Yaõkwa: Imagem e memória, de Rita Carelli e Vincent Carelli, em naciona, e A montanha lembra (Puede una Montaña Recordar), de Delfina Carlota Vazquez (Argentina/ México), em internacional.

Ambos os vencedores das categorias principais do festival serão exibidos novamente na próxima terça-feira (20/4) na plataforma É Tudo Verdade/Looke. Presidente às 19h e Os arrependidos, às 20h.