Especial de "Friends" tem data de produção definida, afirma site

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Após atrasos devido a pandemia da covid-19, os fãs de Friends podem se preparar para a sessão nostalgia: a data de produção foi finalmente definida! De acordo com a revista Variety, o reencontro do elenco, previsto para o final de fevereiro do ano passado, começará a ser filmado nesta semana.

A reunião de Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew Perry será em um estúdio da Warner Bros. Além da direção de Ben Winston, os próprios atores farão parte da produção do especial ao lado dos criadores Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane.

No Instagram, o designer de cenários, Greg Grande, compartilhou uma foto do apartamento clássico de Nova York com os tão conhecidos sofás. Recentemente, o ator David Schwimmer, que interpreta o personagem Ross Geller, afirmou que o episódio não é roteirizado, mas que podem haver surpresas na produção: "Há uma parte sobre a qual não quero contar, mas todos nós lemos algo".

Após as 10 temporadas do seriado terem saído do cartaz do serviço de streaming da Netflix, a nova plataforma que apresentará o seriado será a HBO Max, porém o serviço ainda não informou a data prevista para lançamento.