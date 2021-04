Paulo Gustavo apresenta recuperação das funções pulmonares; marido celebra

RN Ronayre Nunes

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo foi divulgado nesta segunda-feira (19/4) nas redes sociais do ator. O quadro de Paulo Gustavo ainda é grave, porém apresentou "sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares".



Importante pontuar que o ator ainda precisa do ECMO (terapia de oxigenação por membrana extracorpórea) e ainda existe a necessidade de ventilação mecânica.

“Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos”, diz trecho do comunicado.

“Felizes para sempre”

Logo após a divulgação do boletim, o marido de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, postou uma homenagem emocionada ao seu amor. Bretas demonstrou otimismo com a recuperação de Paulo Gustavo: “Estou cada dia mais perto da sua volta pra casa! Cada dia é menos um de angústia sem você do meu lado, e mais um na caminhada do ‘Felizes para sempre’. A vida é uma sucessão de sustos e suspiros. Vamos passar por esse grande susto pra suspirar muito ainda nas alegrias desse mundo! Estou muito feliz que você, com sua enorme força, vem vencendo tantos obstáculos e melhorando um pouco a cada dia”.