Joelma revela que comprou arma de choque para se proteger de Ximbinha

DL Douglas Lima/Estado de Minas

A cantora Joelma abriu o jogo e revelou em uma entrevista para Sabrina Sato ao canal do YouTube, Cada um no seu banheiro, tudo sobre o fim do seu relacionamento com o ex-marido, Ximbinha.

A paraense revelou que quando foi agredida pela primeira vez, ainda no começo do relacionamento, pelo guitarrista, ela comprou uma arma de choque e não tirava da bolsa.

"Logo no início [do casamento], eu lembro que comprei uma arma de choque. Ele quase me jogou lá de cima. Ele tinha problemas sérios e eu andava com ela na minha bolsa", conta.

A cantora disse ainda que o ex-marido tentou agredir novamente após a separação do casal em 2015. Joelma e Ximbinha ficaram juntos por 18 anos e formaram juntos a Banda Calypso, com o fim do casamento, também acabou a parceria musical entre eles. Na ocasião, foi o próprio filho que a defendeu e não deixou que o ex-marido fosse para cima da loira.

Durante o bate-papo, a loira contou que além da violência doméstica, também precisou lidar com as traições do guitarrista. Joelma que é mãe de Yasmin, Natália e Yago, revelou que não quer que as filhas passem pelo o que ela passou no conturbado relacionamento com o ex-marido. "Você perdoa uma vez, depois acontece de novo e você fica mal", relembrou.



“Pode acontecer com qualquer mulher, mas você não pode aceitar. Eu lutei muito por causa dos meus filhos. A gente tem uma esperança que a pessoa mude, cresça. Quando você percebe que ela não melhora, chega a hora de tomar uma decisão e lutar. Se você não fizer isso, você vai sofrer o resto da sua vida", afirmou.



“Quando tomei a decisão [da separação], disse a mim: ‘Agora é para sempre e não tem volta’. Vou lutar até o fim. Se você não fizer isso você vai sofrer o resto da sua vida”, completou.

"Não se pode temer o homem, ele não pode nada perante Deus", afirma Joelma.



Joelma também falou sobre a nova música de trabalho, a faixa Coração vencedor, que dialoga com a força e a liberdade da mulher. A artista participou de toda a concepção do projeto musical, que tem uma ambientação medieval, incluindo figurino, coreografia, maquiagem, roteiro e edição.



“Coração Vencedor, onde você está presa, acorrentada, massacrada, mas você luta e arrebenta aquelas correntes e se torna vencedora, poderosa e pode se transformar no que você quiser”, disse a artista.