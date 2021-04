João fala sobre trajetória no BBB21: Experiência mudou a minha vida

VO Victória Olímpio

A manhã desta sexta-feira (23/4) teve a presença de João Luiz no Mais você, com a apresentadora Ana Maria Braga, em que o recém-eliminado relembrou sobre a trajetória no Big Brother Brasil (BBB21). O professor de geografia disputou a permanência na casa com Arthur e Pocah, mas acabou sendo eliminado com 58,86% dos votos.

João comentou sobre a gratidão em participar do programa e afirmou que não estava com medo da eliminação: "Eu continuo sentindo a mesma coisa, de verdade. O tempo todo que estava no paredão, não senti medo do paredão. Sempre entendi tudo que vivi lá dentro de forma natural e leve. Eu só conseguia sentir agradecimento por tudo que vivi e passei. Essa experiência do BBB mudou a minha vida".

No tradicional jogo de lavar roupa suja, Ana perguntou a João sobre os brothers que ainda estão na casa. O professor apontou Fiuk como influenciável, Viih Tube e Camilla de Lucas como jogadoras, Gil como fofoqueiro e Pocah como chata. Ele classificou ainda Pocah e a amiga Camilla como fazedoras de VT e Arthur como fake da edição. Apenas o vilão que João não apontou ninguém.

Questionado por Ana Maria sobre a falta de posicionamento durante permanência na casa, João concordou que em alguns momentos poderia ter se posicionado de outra forma, mas que agiu da maneira que faria fora da casa. Ele afirmou ainda que não tem nenhum arrependimento que possa ter levado a eliminação, que levou tudo de forma natural.

O professor relembrou ainda as discussões de Karol Conká com Lucas Penteado: "Karol e Lucas tiveram muitas faíscas. Não vou dizer que assistir a essa situação é uma coisa confortável, porem existem coisas ali dentro, no caso da Karol com Lucas, que já tinham a faísca, de entrar e acabar explodindo juntos. Tive conversas incríveis com Lucas, tive com a Karol também. Consigo reconhecer o fato de a gente ter pesado um pouco na mão e ter acolhido o Lucas de forma melhor. Foi algo que não consegui mas era algo que não estava só na minha ossada".