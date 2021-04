Documentário da BBC vai explorar a polêmica tutela de Britney Spears

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A BBC confirmou que o novo documentário sobre Britney Spears, A batalha por Britney: fãs, dinheiro e uma tutela, será lançado no dia 1º de maio no player da emissora, e no dia 5 na televisão inglesa. Conduzido pelo jornalista Mobeen Azhar, o filme de 60 minutos vai explorar os dois lados da tutela da cantora.

Após o documentário Framing Britney Spears: A vida de uma estrela, do New York Times, lançado no início deste ano, o assunto da tutela da cantora tornou-se um dos mais comentados no meio pop.

O novo filme irá explorar ainda mais o regime de tutela sob o qual Britney está há 13 anos, com detalhes da vida da cantora desde Los Angeles a Kentwood, Louisiana, onde Spears cresceu.

O jornalista entrevistou pessoas que acompanham a situação de perto, incluindo o maquiador de Spears, Billy Brasfield, seu ex-coreógrafo Brian Friedman, o blogueiro Perez Hilton e a advogada Lisa MacCarley, além de investigar o movimento #FreeBritney, criado em 2008 pelos fãs da cantora, que acusam o pai dela, Jamie Spears, de controlar a vida da filha contra sua vontade.