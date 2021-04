Produzido no DF, o programa #Hash Talk destaca a cultura local

CB Correio Braziliense

O apresentador Fellipy Lima durante gravalção com Marcelo Bimbi, Aloísio Chulapa e Pietro Silva - (crédito: Divulgação. )

Lançado na terça-feira (20/4) no YouTube, o programa #Hash Talk vai trazer música, entretenimento e diversão sob o comando do apresentador Fellipy Lima, idealizador do projeto.

“A ideia é levar entretenimento de forma leve para o público. Queremos que o convidado se sinta à vontade para falar sobre os diversos assuntos e mostrar um pouco da vida pessoal de cada um, com uma pegada cômica”, comentou Fellipy.

Na noite de estreia, o programa teve como convidado o ex-BBB Felipe Prior. Semana que vem, a conversa será com os ex-Power Couple Brasil e ex-jogador de futebol, Aloísio Chulapa e o ex-participante de A Fazenda, Marcelo Bimbi.

O programa será semanal, sempre às terças-feiras, às 20h, ao vivo no canal do programa no YouTube e vai trazer convidados diversos, como jogadores de futebol, artistas, famosos e políticos, além de divulgar a cultura local do Distrito Federal.

“Queremos também dar uma visibilidade para os artistas brasilienses, porque quando ajudamos a cultura local, todos nós crescemos juntos. Tem muito artista bom aqui no DF e planejamos divulgar isso”, explica o idealizador.

O talkshow conta com a participação do cantor Pietro Silva, fundador e ex-vocalista do Grupo Menos é Mais, como atração musical fixa.