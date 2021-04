Há possibilidade de longas com o Homem-Aranha passarem no Disney+

CB Correio Braziliense

Há incertezas na confirmação de que os filmes do Homem-Aranha migrem para o Disney+ - (crédito: Sony/ Divulgação)



Disney e Sony chegaram a um acordo que tornará Homem-Aranha e outras grandes franquias elegíveis para transmissão no Disney + pela primeira vez. O anúncio da negociação é revelado pouco tempo depois da Sony fechar acordo com a Netflix para lançar os filmes no streaming após a exibição no cinema.

De acordo com o novo contrato, os filmes da Sony lançados entre 2022 e 2026 serão liberados primeiro na Netflix e, em seguida, poderão ser disponibilizados em várias plataformas do grupo Disney, como Hulu, Freeform e FX. Segundo o portal de notícias Deadline, não há um plano finalizado para o Disney+, mas os fãs da Marvel já conseguem especular que os filmes do Homem-Aranha podem ser incluídos com os outros filmes da Marvel na plataforma.

As informações do Deadline revelam que, de acordo com o anúncio oficial, o acordo "dá à Disney um enorme potencial de programação em todas as suas plataformas e as torna destinos importantes para uma coleção robusta de filmes do Homem-Aranha". Vale ressaltar que, por enquanto, tanto o acordo com a Netflix quanto com o Disney+ valem para os Estados Unidos e não há confirmação de que os filmes também sejam disponibilizados nos catálogos nacionais de streaming.

Crédito: Sony/ Divulgação