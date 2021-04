Especial de fim de ano de 'Guardiões da Galáxia' tem roteiro finalizado

CB Correio Braziliense

O retorno de James Gunn no comando de Guardiões da Galáxia é novidade, uma vez que, por excessos, havia sido demitido pela Disney - (crédito: Internet/ Reprodução)



O roteiro do especial de final de ano de Guardiões da galáxia está finalizado. Foi o que revelou o diretor e roteirista James Gunn na conta do Twitter.

This is the wrapping. The present is inside. #GotGHS ???????????????? pic.twitter.com/NqDw5s6ed8 — James Gunn (@JamesGunn) April 22, 2021

"Este é o embrulho. O presente está dentro", diz a publicação.

Durante a interação com os fãs, o cineasta revelou ter tido a ideia da história anos atrás, mas que só agora conseguiu finalizar o script. O especial vai ser transmitido pela Disney + no final de 2022.

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Ainda não se sabe muitos detalhes da terceira parcela da franquia, mas a história deve ser situada depois dos acontecimentos de Vingadores, ultimato, que termina com os guardiões e Thor indo buscar a nova Gamora.

O retorno de James Gunn no comando de Guardiões da Galáxia também é novidade. O cineasta foi demitido da Disney por conta de alguns tuítes antigos que faziam piadas com assuntos sérios como pedofilia, soropositivos e estupro. Na época, alguns integrantes do elenco saíram em defesa do diretor.

Após pedir desculpas pelos posts, feitos antes mesmo de ser contratado pela Disney, e várias reuniões com com o presidente do Marvel Studios, Alan Horn, Gunn foi recontratado. Antes de voltar à Disney, ele trabalhou com a DC para fazer o novo Esquadrão Suicida.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 tem lançamento previsto para 2023. A franquia também terá uma série de curtas do Baby Groot.