Bombou na semana dos famosos: desarmonização, cabeça raspada e Hollywood

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram)

Já é tradição: a chegada do sábado tem de ter um pouco de alívio dos problemas do mundo com uma boa dose de fofoquinha das celebridades — desculpa, intelectuais. E o Destaque Pop preparou um cardápio com gente pesando a mão na harmonização, raspando a cabeça e com um pezinho em Hollywood. Olha só:



Harmonização desarmônica

Na última quinta (22/4) a internet deu mais uma "quebrada" com o novo look de Zac Efron. O astro de Hollywood apareceu com o rosto quadrado e inchado. No fim das contas, o parecer das redes sociais foi negativo.

zac efron vai ser o lula molusco harmonizado em um live action do bob esponja???? pic.twitter.com/vJUtrDqVKu — eron (@eronlvr) April 22, 2021

O cara eh o ZAC EFRON e se desfigura desse jeito com preenchimento. Nossa geração tá muito lascada com esses distúrbios de autoimagem. https://t.co/pWhbJxRI7K — Caiuscio (@caiuscio) April 22, 2021

Casa nova?

O apresentador Dudu Camargo não tem medo de polêmicas. Desta vez, se meteu em outra. Atualmente trabalhando no SBT, o jovem/homem andou posando em cliques no Instagram fazendo "propaganda" da novela Gênesis, da Record TV.

“Não tou dando conta”

Sempre irreverente, Claudia Raia foi aos stories nesta quinta (22/4) babar pelo físico sem camisa do marido, Jarbas Homem de Mello, com um singelo “Não tou dando conta desse marido, gente”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Norinha

Depois de Enzo Celulari e Bruna Marquezine terem assumido a relação semana passada, a mãe do rapaz, Claudia Raia, parece ter aprovado a união. Pelas redes sociais, a atriz chamou Bruna de nada mais, nada menos, do que "norinha".

Com o pé em Hollywood, querida

Apesar de estar apostando na divulgação do novo trabalho, Girl from Rio, Anitta está cada vez mais uma girl from America. Passando uma temporada em Miami, a funkeira postou uma foto com a superstar Vanessa Hudgens no último sábado (17/4). Já pensou um High School Musical 4 ao som de Vai malandra?

Anitta (foto: Reprodução/instagram)

Chega a manteiga derrete

Sim, essa coluna é "fã" de Chay Suede. Depois de duas notas semana passada, o ator brilha novamente nestas humildes linhas após raspar o cabelo no último domingo (18/4). Sabe quando as pessoas dizem que certas coisas não podem melhorar? Estão erradas.



Chay Sued (foto: Reprodução/Instagram)