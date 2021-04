Matrimônio, treta e harmonização: confira o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram)

Pode ir chegando e ficando a vontade porque o Destaque Pop lhe preparou alguns minutinhos das boas e velhas fofoquinhas do famosos. Uma coisa bem inocente e singela para ajudar um pouco no alívio dos problemas mais pesados da semana. No cardápio deste sábado (17/4) teve gente casando, assumindo o boy, sendo detido e até construindo capela. Olha só:



Matrimônio

Pedro Scooby e Cintia Dicker juntaram as escovas de dentes. O surfista compartilhou com os seguidores que o casal se casou com a ruiva. Uma notícia fofa e romântica para começar a coluna! Viu como a gente é bonzinho.

Finalmente

Depois de tanta especulação por parte dos fãs, Bruna Marquezine e Enzo Celulari assumiram o namoro. A especulação na internet sobre o relacionamento começou em junho de 2020, mas ambos negaram na época o relacionamento, na última terça-feira (13/4), entretanto, a moça jogou pro ventilador e postou uma foto dos dois se beijando.

Bruna e Enzo (foto: Reprodução/Instagram)

Não tem fim

Para quem achava que a polêmica relação entre MC Maylon e o cantor Anderson Leonardo (que teve até acusação de estupro) já tinha chegado ao fundo do poço, o universo provou que sempre dá para cavar mais. Na última terça-feira (13/4), o MC deu uma entrevista ao portal O Dia dando detalhes da relação: “O Anderson me botou de castigo porque teve um show em que eu dancei com um empresário. Quando você é namorado ou namorada dele, você não pode olhar para ninguém”.

Treta



O apresentador Felipe Titto decidiu contar aos seguidores do Instagram que foi detido por desacato à autoridade no Rio Grande do Sul, na semana passada. Nos stories da rede, o moço explicou o que rolou. Você pode ler a treta toda (que é longa) neste link.

Fim da amizade



Eita. Rodolffo e Sarah pararam de se seguir nas redes sociais. Aparentemente, as tretas não ficaram somente dentro da casa e os dois saíram da lista de amizade um do outro no Instagram. Os dois tiveram uma amizade dentro do programa, que foi abalada após a brasiliense esconder do amigo que Gilberto o indicaria ao paredão. Em discussão entre eles, ainda dentro da casa, o cantor afirmou que isso "foi uma facada nas costas".

Homão da p*



Ele não vê limites. Dessa vez, Rodrigo Hilbert construiu uma… capela. E o melhor: com o objetivo de se casar com Fernanda Lima. A revelação do feito ocorreu neste último domingo (11/4), em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo. Apesar de estarem juntos há quase 15 anos e terem três filhos, o casal ainda não havia realizado uma cerimônia religiosa a fim de confirmar o matrimônio. A celebração contou apenas com alguns familiares.

Rodrigo Hilbert construiu a CAPELA na qual ele casou com Fernanda Lima. A concorrência pra os heteros desse brasil cada dia mais desleal pic.twitter.com/JHmxAk14ei — nath desconfianças (@vinilasserre) April 12, 2021

Dieta forçada



Viralizou no começo da semana, o “antes e depois” de Gil e Caio no BBB21. Surpreendeu os internautas o quanto os brothers perderam peso durante o confinamento.

gil e caio emagreceram demais, parece q estão no survivor pic.twitter.com/LdDm9U849P — zaeas (@elephantzae) April 11, 2021

Como vinho

Se no BBB a galera está em uma dieta forçada, Chay Suede contou que ganhou 20kg em cinco anos. O ator acabou de sair do ar com a trama Amor de mãe e já entrou no horário nobre novamente com Império (que é uma reprise). Em uma conversa virtual com a imprensa, o ator contou um pouco como o tempo alterou sua imagem: “Quase tudo mudou de lá para cá. Eu me casei, tive uma filha, e a qualidade do meu trabalho melhorou. Fiquei mais velho e mais pesado. Eu devia pesar 62 kg quando fiz Império. Hoje, peso 82”. Por motivos científicos e explicativos, o Destaque Pop deu uma stalkeada em Chay para deixar mais claro como o ator aparece agora:

Por falar em Chay…

O moço vai ser pai (de novo). Pois é, Chay já tem uma filha com Laura Neiva e agora o segundo está a caminho, confirmou o pai do ator, Roobertchay (sic) Domingues da Rocha, à revista Quem: "Ele nasceu para ser pai, é um pai muito amoroso e dedicado. Filho é sempre bênção e é um presente enorme que nós estamos recebendo", disse o vovô. Bom, para quem não viu a primeira foto do Chay, o Destaque Pop te ajuda novamente:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chay Suede (@chaysuede)

Desabafo



Durante um poderoso desabafo no Insta, no último domingo (11/4), a cantora Luísa Sonza mostrou o quanto sofre com críticas ao seu corpo. "Falam como se eu fosse doente, como se eu tivesse um distúrbio de imagem, sendo que vocês me conheceram quando eu tinha 16 anos e eu já tenho 22. É óbvio que meu rosto mudou, minha maquiagem mudou”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lui?sa Sonza (@luisasonza)

Novo look



Sarah Andrade, a oitava eliminada do BBB 21, passou por uma sessão de harmonização facial na última semana. O procedimento foi feito pelo dentista Igor Alves, de Belo Horizonte, que já atendeu as cantoras Gretchen e Joelma.