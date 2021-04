Oscar deixa Naya Rivera de fora do segmento In Memoriam

CB Correio Braziliense

Durante o segmento anual In Memoriam, o Oscar homenageia os nomes da indústria cinematográfica que morreram nos últimos 12 meses. No entanto, nesta edição do prêmio, a atriz Naya Rivera, que foi vítima de um afogamento em julho de 2020, ficou de fora das homenagens.

O Oscar não é a primeira premiação a não incluir a artista no segmento In Memoriam. Em março, o Grammy 2021 também deixou Naya de fora das homenagens, apesar da atriz ter sido indicada a dois troféus do prêmio pela série Glee, em 2011 e 2012.

Outros atores que também ficaram de fora do In Memoriam do Oscar 2021 foram Jessica Walters, conhecida pelo trabalho no seriado Arrested development, o ator da Broadway Nick Cordero e o músico Adam Schlesinger, compositor de That thing you do!, faixa indicada ao Oscar de Melhor canção original em 1997.

Devido à pandemia da covid-19, esta edição do Oscar foi realizada alguns meses após o esperado. O adiamento fez com que a lista de nomes a serem homenageados no segmento In Memoriam se tornasse maior, impossibilitando a aparição de todos os artistas.