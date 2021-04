BBB21: Carlinhos Brown vai lançar música em homenagem a Juliette na sexta-feira

CB Correio Braziliense

''Juliette, mon amour'' será o nome da música composta por Carlinhos Brown em homenagem à advogada - (crédito: Reprodução/Instagram)

A simplicidade, o sotaque e a espontaneidade de Juliette, uma das favoritas para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão no BBB21, inspiraram Carlinhos Brown a compor uma música. A faixa, parceria dele com Jorge Zarath, será lançada na próxima sexta-feira (30/4) e vai se chamar Juliette, mon amour.

A música foi composta após Juliette comentar no perfil de Brown no Instagram que estava achando ele triste nas últimas temporadas do The voice Brasil. Ele demorou a responder a advogada, que comentou com Gil dentro do programa que achava que o músico a responderia. Brown viu a cena e procurou a mensagem de Juliette.

"Eita! Acabei de ver aqui, minha gente. Ela mandou mesmo! Tava tudo bem nesse dia sim, Ju! Grande beijo!", escreveu Brown. "A resposta pra ela não podia ser só aquele agradecimento. Então, vou retribuir esse carinho em forma de música, nesta sexta, dia 30", completou.

Nos comentários, os seguidores de Brown adoraram a novidade e especularam a reação da participante do BBB21 ao ouvir a música. "Ela vai pirar", aposta um. "Ganhar essa música é melhor do que o R$ 1,5 milhão do programa", opina outro.